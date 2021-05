Colori delle Regioni, ecco la decisione di Speranza: cosa cambia da lunedì 17 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Arriva la conferma dalla cabina di regia: da lunedì tutta Italia sarà zona gialla, fatta eccezione per una Regione. Era da tanto tempo che non accadeva eppure questo venerdì, giorno di consueto per il monitoraggio, è arrivata una notizia che gli italiani aspettavano: lo Stivale sarà tutto giallo, ad eccezione della Valle D’Aosta. L’Italia ha infatti un indice Rt (di media) a 0.98: i miglioramenti sono notevoli. Leggi anche: Colori delle Regioni: chi passerà in zona arancione (o rossa) da lunedì 17 maggio L’unica Regione a restare in zona arancione è proprio la Valle D’Aosta dove, purtroppo, l’indice Rt è ancora in crescita. La notizia dell’ultimo minuto arriva dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che da lunedì 17 tutta l’Italia sarà in zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) Arriva la conferma dalla cabina di regia: datutta Italia sarà zona gialla, fatta eccezione per una Regione. Era da tanto tempo che non accadeva eppure questo venerdì, giorno di consueto per il monitoraggio, è arrivata una notizia che gli italiani aspettavano: lo Stivale sarà tutto giallo, ad eccezione della Valle D’Aosta. L’Italia ha infatti un indice Rt (di media) a 0.98: i miglioramenti sono notevoli. Leggi anche:: chi passerà in zona arancione (o rossa) da17L’unica Regione a restare in zona arancione è proprio la Valle D’Aosta dove, purtroppo, l’indice Rt è ancora in crescita. La notizia dell’ultimo minuto arriva dal Ministro della Salute Roberto, che da17 tutta l’Italia sarà in zona ...

