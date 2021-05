Clima | Kerry | ‘leadership Italia fondamentale’

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Ho avuto l’onore di incontrare il primo ministrono Mario Draghi. Grazie per il vostro impegno nelle nostre sfide comuni in vista del G20 e COP26. La leadership dell’è fondamentale per affrontare la crisitica”. Così su Twitter l’inviato del presidente Usa per il, John, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

in corso a Roma all'auditorium della Conciliazione, poi riceve a Palazzo Chigi l' inviato speciale del presidente degli Stati uniti per il, John. ' Bene l'assegno unico per ogni figlio ...