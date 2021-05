Città di Castello | il parroco e il suo vice lasciano la tonaca per amore

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora una volta sarebbe una scelta fatta per amore. Soltanto che è capitato di nuovo in Umbria e questa volta non è un solo parroco a lasciare l’abito talare. Sono due. Da tempo i parrocchiani di San Pio X a Città di Castello sapevano che il vice parroco, il 40enne Don David Tacchini, stava riflettendo sulla sua vocazione. Più recente è il caso di don Samuele Biondini, 50enne originario della provincia di Varese, che pochi giorni fa ha chiesto la dispensa dal sacerdozio.