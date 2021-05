Cinema napoletano | un dizionario

(Di sabato 15 maggio 2021) Per uno di quei paradossi molto napoletani, la città dove insieme a Torino è nato ilin Italia non ha prolungato nello spazio e nel tempo questo «privilegio», non ha assecondato un primato storico – nobilitato naturalmente dalla qualità delmuto e dalla creatività di produttori e registi dell’epoca fino agli anni ’50 – con le dovute strutture, con un’adeguata crescita progressiva, con i necessari provvedimenti e iniziative. Sono anni ormai che cineasti, critici, studiosi e operatori culturali … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Francesco Paolantoni: iltra sogno e realtà Francesco Paolantoni ha sempre amato il mondo cinematografico. Fin da piccolo ha frequentato le sale cinematografiche accompagnato da sua sorella ......non vive non può fare l'attore' ha detto a gran voce il regista e attoredalle pagine di teatro.it. Salemme è il chiaro esempio di come si possa far divertire allo stesso modo al, ...Francesco Paolantoni ha 65 anni ed è nato a Napoli il 3 marzo 1956. Suo padre, originario di Falerone, un piccolo paesino nelle Marche, faceva il rappresentante di scarpe. Quando il piccolo Francesco ...«Dune» di Denis Villeneuve. Tre «bombe», tre titoli attesissimi, non solo in Italia: «Dune», «È stata la mano di dio» e «Freaks Out». Se confermate, le indiscrezioni af ...