Chiuso Il Punto Z di Tommaso Zorzi su Italia 1

(Di venerdì 14 maggio 2021)Mediaset ci mette un. Chiude IlZ, la breve striscia quotidiana affidata aa conclusione del daytime dell’Isola dei Famosi su1. Il motivo sembra palese: il programma, estremamente cheap nella realizzazione e nei contenuti, è quasi sempre stato il programma meno visto della rete dalle 8 del mattino alla sera ma anche uno deipiù bassi dei primi 6 canali generalisti. Il broadcaster di Cologno, tuttavia, lancia un comunicato con il quale fornisce un’inedita versione dei fatti, parlando di chiusura già prevista. Roba da far rivalutare la comunicazione di Barbara D’urso. “Con la puntata di oggi 14 maggio 2021, si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo su1 di “Il ...

Mediaset ci mette un punto. Chiude Il Punto Z, la breve striscia quotidiana affidata a Tommaso Zorzi a conclusione del daytime dell'Isola dei Famosi su Italia1. Il motivo sembra palese: il programma, estremamente cheap nella realizzazione e nei contenuti, è quasi sempre stato il programma meno visto della rete dalle 8 del mattino alla sera ma anche uno dei più bassi dei primi 6 canali generalisti. Il broadcaster di Cologno, tuttavia, lancia un comunicato con il quale fornisce un'inedita versione dei fatti, parlando di chiusura già prevista.