Chiamatela zona... Rebic! Il croato nel girone di ritorno è imprendibile

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ante Rebic, attaccantedel Milan, ha segnato quest'anno 10 dei suoi 11 gol in campionato neldi. Ma non è la prima volta. È un vizio che aveva anche la scorsa stagione...

Advertising

paoloigna1 : RT @michiamofenice: @Marcello_1979 @_mrbyte @chef_camillo @0x800a Ecco lo penso anche io...una zona rossa così è un modo di dire penalizzan… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamatela zona

Goal.com

Ante Rebic, attaccante croato del Milan, ha segnato quest'anno 10 dei suoi 11 gol in campionato nel girone di ritorno. Ma non è la prima volta. È un vizio che aveva anche la scorsa stagione...... ed è esattamente lì, in questa "grigia" non meglio precisata, che si inseriscono i paucisintomatici. Con tutte le sventure, che possono spaziare da una semplice spossatezza che scompare nel ...Ascolta l'intervista a don Carmelo La Magra. La cabina di regia. Il parroco di Lampedusa esprime poi un parere sulla possibile cabina di regia interministeriale Ognuno si assuma le sue responsabilità.INTER-SAMPDORIA 5-1 Marcatori: 4' Gagliardini (I), 27', 37' Sanchez (I), 35' Keita (S), 62' Pinamonti (I), 70' Lautaro Martinez.