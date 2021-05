Chi ha comprato il vibratore di Marisa Laurito? (Di venerdì 14 maggio 2021) Marisa Laurito Marisa Laurito e lo strano metodo per sconfiggere la r moscia. Ospite della puntata de La Confessione, condotta da Peter Gomez e in onda sul Nove stasera, l’attrice e conduttrice ha riportato in auge una confessione che aveva già fatto qualche anno fa ai microfoni de La Zanzara, parlando di un vibratore acquistato per ridurre il suo problema fonetico. Incalzata dalle domande di Gomez, la Laurito ha infatti ammesso: “Per togliere l’erre moscia ho provato persino a comprare un vibratore. (…) Non l’ho comprato perché piaceva a me, ma perché sono andata da una logopedista che aveva un apparecchio che costava quattro milioni. Naturalmente io all’epoca non avevo i soldi per comprarmi questa macchina. La erre moscia viene dal fatto che la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 14 maggio 2021)e lo strano metodo per sconfiggere la r moscia. Ospite della puntata de La Confessione, condotta da Peter Gomez e in onda sul Nove stasera, l’attrice e conduttrice ha riportato in auge una confessione che aveva già fatto qualche anno fa ai microfoni de La Zanzara, parlando di unacquistato per ridurre il suo problema fonetico. Incalzata dalle domande di Gomez, laha infatti ammesso: “Per togliere l’erre moscia ho provato persino a comprare un. (…) Non l’hoperché piaceva a me, ma perché sono andata da una logopedista che aveva un apparecchio che costava quattro milioni. Naturalmente io all’epoca non avevo i soldi per comprarmi questa macchina. La erre moscia viene dal fatto che la ...

