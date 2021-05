Chi è Antonella Viola? Età, carriera e vita privata dell’immunologa (Di venerdì 14 maggio 2021) Ecco chi è Antonella Viola – età – carriera e vita privata dell’immunologa Antonella Viola è una nota immunologa e docente di Patologia generale all’Università di Padova. Dall’inizio della pandemia è apparsa spesso in televisione per parlare dell’emergenza Coronavirus. L’immunologa è nata il 3 maggio 1969 a Taranto, sin da bambina manifestò la sua passione per la scienza, ai suoi genitori chiedeva microscopi e provette al posto delle bambole. Dopo aver conseguito il diploma si è iscritta all’Università di Padova alla Facoltà di Scienze biologiche. Ha anche conseguito il dottorato di ricerca in Biologia Evoluzionistica. In passato per cinque anni Antonella Viola ha lavorato al Basel Institute of ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 14 maggio 2021) Ecco chi è– età –è una nota immunologa e docente di Patologia generale all’Università di Padova. Dall’inizio della pandemia è apparsa spesso in televisione per parlare dell’emergenza Coronavirus. L’immunologa è nata il 3 maggio 1969 a Taranto, sin da bambina manifestò la sua passione per la scienza, ai suoi genitori chiedeva microscopi e provette al posto delle bambole. Dopo aver conseguito il diploma si è iscritta all’Università di Padova alla Facoltà di Scienze biologiche. Ha anche conseguito il dottorato di ricerca in Biologia Evoluzionistica. In passato per cinque anniha lavorato al Basel Institute of ...

