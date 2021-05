Chelsea, spese folli per Abramovich: '175 milioni di euro per il mercato' (Di venerdì 14 maggio 2021) La crisi economica del sistema calcistico, non è arrivata a Londra , sponda Chelsea . Roman Abramovich sarebbe infatti deciso a mettere mano al portafoglio per rinforzare ulteriormente i blues . ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021) La crisi economica del sistema calcistico, non è arrivata a Londra , sponda. Romansarebbe infatti deciso a mettere mano al portafoglio per rinforzare ulteriormente i blues . ...

Un terzo dei club della Superlega rischia di non andare in Champions (ecco perché volevano il numero chiuso) E anche se la Juve ce la facesse è molto probabile che a farne le spese sarebbe il Milan, altro ... Il Liverpool continua a sperare grazie al passo falso del Chelsea contro l'Arsenal, e alle gare da ...

Chelsea, spese folli per Abramovich: "175 milioni di euro per il mercato" Corriere dello Sport.it Calcio tra debiti e spese folli: il modello Bayern La pandemia e le spese folli degli ultimi anni hanno portato il calcio a un bivio: ridurre i costi o inventare nuove forme di spettacolo da introito, tra le quali la SuperLega. Saranno mesi decisivi, ...

Finti ingenui e Champions dei più ricchi Il commento. Nei giorni dedicati alla orribile e defunta Superlega, ne abbiamo sentite tante di baggianate, niente a che vedere con Baggio che è tornato a parlare ...

