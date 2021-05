Chelsea | 150 milioni per il mercato | si punta uno tra Haaland e Lukaku

(Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Roman Abramovich “consegnerà a Thomas Tuchel 150di sterline da spendere quest’estate“. La priorità è l’acquisto dell’attaccante e già due nomi sono stati fatti: Erlinge Romelu. Il patron russo vuole premiare il lavoro di Thomas Tuchel rinforzando il reparto offensivo, che quest’anno ha particolarmente stentato: Olivier Giroud e Tammy Abraham sono entrambi in procinto di lasciare il club; Timo Werner ha invece segnato solo 12 gol in 48 presenze. Tra il norvegese e il belga la prima scelta sarebbe il classe 2000, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza. Poi Romelue anche Harry Kane: bisogna tuttavia sondare la volontà di entrambi i giocatori. Per quanto riguarda il pacchetto difensivo, Tuchel sarebbe interessato a Niklas Sule del Bayern ...

Advertising

sportface2016 : #Chelsea Roman #Abramovich mette 150 milioni per il mercato estivo: i Blues puntano uno tra #Haaland e #Lukaku - CristianCegagge : RT @CristianCegagge: @Fede_Spera86 Chelsea city n hanno ronaldo eppure...il calcio e sqdra e passare la palla anche ieri ronaldo ha ignorat… - CristianCegagge : @Fede_Spera86 Chelsea city n hanno ronaldo eppure...il calcio e sqdra e passare la palla anche ieri ronaldo ha igno… - armagio : Il City ha speso 75 mln per De Bruyne ma Pogba (105), Maguire (87), Van Dijk (85), Lukaku (85), Kepa (80) e Havertz… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea 150

Sport Fanpage

... che prevedeva una penale di circamilioni di euro per i club che si fossero tirati indietro che sono Milan, Inter, Arsenal,, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester ...... uno dei più grandi', così lo ricorda Josè Mourinho, che lo ebbe alnel suo periodo post ... Lui vive con la famiglia a solichilometri dal luogo dell'esplosione del Reattore 4. Così è ...Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Roman Abramovich “consegnerà a Thomas Tuchel 150 milioni di sterline da spendere quest’estate“. La priorità è l’acquisto dell’attaccante e già due nomi sono ...LONDON, May 14, 2021 /PRNewswire/ -- DAZN, the leading global sports streaming platform, will broadcast this weekend's UEFA Women's Champions League final ...