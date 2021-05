Che gioco gioca l’Italia (sul gaming)? (Di venerdì 14 maggio 2021) Durante la pandemia il settore videoludico ha registrato un successo economico inaspettato, con una crescita di mercato del 10% circa rispetto al 2019. Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria e le possibilità offerte dalle avanguardistiche novità in ambito videogiochi giustificano l’exploit di consumi e produzione, descrivendo un trend che sembra destinato a protrarsi anche lungo il nuovo anno. Eppure in Italia, a differenza di molti Paesi ad alto reddito, il settore è visto ancora con diffidenza, nonostante le tante evidenze di potenzialità creative e industriali. Formiche ha dedicato all’argomento il numero 167 della rivista (febbraio) e sulla scia del dibattito lanciato sul magazine, approfondirà il tema con un evento digitale, che si terrà il 19 maggio alle ore 15.15, in diretta streaming sui canali social di Formiche e sul sito Formiche.net. Parteciperanno all’incontro ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 maggio 2021) Durante la pandemia il settore videoludico ha registrato un successo economico inaspettato, con una crescita di mercato del 10% circa rispetto al 2019. Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria e le possibilità offerte dalle avanguardistiche novità in ambito videogiochi giustificano l’exploit di consumi e produzione, descrivendo un trend che sembra destinato a protrarsi anche lungo il nuovo anno. Eppure in Italia, a differenza di molti Paesi ad alto reddito, il settore è visto ancora con diffidenza, nonostante le tante evidenze di potenzialità creative e industriali. Formiche ha dedicato all’argomento il numero 167 della rivista (febbraio) e sulla scia del dibattito lanciato sul magazine, approfondirà il tema con un evento digitale, che si terrà il 19 maggio alle ore 15.15, in diretta streaming sui canali social di Formiche e sul sito Formiche.net. Parteciperanno all’incontro ...

Advertising

IsabellaRauti : C’è una partita in gioco;strategie e derive.Bisogna scegliere da che parte stare. Dico la mia:no maternità surrogat… - CarloCalenda : Esempio del gioco che farà Repubblica. Dopo aver sostenuto la discesa in campo di Zingaretti con i 5S racconterà ch… - WeAreTennisITA : Super Sonego ?? Si fa recuperare un break di vantaggio nel secondo set ma alla fine riesce a piegare la resistenza d… - SerendipityNY_ : Le critiche sono legittime fanno parte del gioco, ma se sei felice del flop (o quello che tu credi sia un flop) di… - sindaco_roma : RT @__marcovitale__: “Il gioco di Lollo” libro STUPENDO!!! @FedeAngeli grazie a te, a tuo marito e ai tuoi incredibili figli, per il coragg… -

Ultime Notizie dalla rete : Che gioco Figliuolo "Più di 500mila dosi al dì da giugno"/ "Quando sono subentrato ad Arcuri.." ... e ha visto numerose persone fiduciose: 'La cosa che mi ha dato più soddisfazione? Il sorriso della gente " prosegue il comandante - questo grande gioco di squadra. In Italia non abbiamo bisogno di ...

Ligabue, la figura ritrovata. 11 artisti contemporanei a confronto ... sensazioni e reminiscenze passate che affiorano nel presente. Giorgio Tentolini (Casalmaggiore, Cremona, 1978) sembra faccia dello sfocato, della dissimulazione e del gioco chiaroscurale i capisaldi ...

Un gioco collettivo che diventa piazza amichevole Il Manifesto Napoli Basket, preso Burns: colpo playoff con l’ex Armani Milano Muscoli ed esperienza sotto canestro per il Napoli basket di Pino Sacripanti. Accordo raggiunto con Christian Burns, ala-centro italo americano (2.03 cm.) di 35 anni che arriva dalla serie A1 e da Bre ...

Guerra Israele-Gaza, razzi iraniani, droni e Iron Dome: le armi in campo Le milizie di Hamas hanno intensificato il lancio e l’efficacia dei loro ordigni grazie al supporto di Teheran, unito al fai-da-te. Mentre il costoso sistema antimissilistico israeliano è messo sotto ...

... e ha visto numerose persone fiduciose: 'La cosami ha dato più soddisfazione? Il sorriso della gente " prosegue il comandante - questo grandedi squadra. In Italia non abbiamo bisogno di ...... sensazioni e reminiscenze passateaffiorano nel presente. Giorgio Tentolini (Casalmaggiore, Cremona, 1978) sembra faccia dello sfocato, della dissimulazione e delchiaroscurale i capisaldi ...Muscoli ed esperienza sotto canestro per il Napoli basket di Pino Sacripanti. Accordo raggiunto con Christian Burns, ala-centro italo americano (2.03 cm.) di 35 anni che arriva dalla serie A1 e da Bre ...Le milizie di Hamas hanno intensificato il lancio e l’efficacia dei loro ordigni grazie al supporto di Teheran, unito al fai-da-te. Mentre il costoso sistema antimissilistico israeliano è messo sotto ...