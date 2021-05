Champions League | tifosi di City e Chelsea a Porto solo per 24 ore

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Chi arriva alla finale diverrà e tornerà lo stesso giorno, con un test fatto, in una situazione di isolamento e viaggiando con voli charter”. Sono queste le parole di Mariano Vieira da Silva, ministro degli Affari Esteri delgallo, riportate all’interno del sito della BBC. Idie Manchester, quindi, saranno costretti il prossimo 29 maggio a entrare e uscire dal paese entro 24 ore. Il governoghese ha inoltre specificato che idovranno arrivare su voli charter e affrontare tamponi e viaggiare in isolamento. E’ prevista la vendita di 6mila biglietti per ciascun club: ilsul proprio sito web ha dichiarato che fornirà “aiqualificati un pacchetto ufficiale ...

Advertising

AAlciato : Ufficiale: finale di Champions League a Porto. Ammessi 6.000 tifosi del Manchester City e 6.000 tifosi del Chelsea @SkySport - MassMarianella : Quando i sogni diventano realtà. Si sono affrontati nell'u12 e il 29 marzo, Foden e James, potrebbero trovarsi anco… - Gazzetta_it : Solo in #ChampionsLeague: 18 #anni fa la #Juve schianta il #RealMadrid e vola in finale. Con @filippomricci - Gil88_fm : RT @_BobRoger15_: Maggio è il tempo delle celebrazioni delle semifinali di Champions League. Con @filippomricci - enzo2122 : RT @_BobRoger15_: Maggio è il tempo delle celebrazioni delle semifinali di Champions League. Con @filippomricci -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Jason Ward , uno dei ricercatori che hanno approfondito la struttura fiscale di Uber in Olanda, ha definito tale strategia 'ladell'evasione fiscale'. Ward rappresenta il Cictar - Center for International Corporate Tax Accountability and Research, organizzazione australiana che passa al setaccio i bilanci ...E non solo per i risultati ottenuti con cui gli azzurri stanno a pieno meritando un posto in. Fabian Ruiz, Zielinski, ...Il calciatore argentino classe 1987, in forza all'Inter Miami di David Beckham, è sul podio dei giocatori più pagati nel campionato americano: stando a quanto riporta il sito de ...Lo spogliatoio bianconero avrebbe chiesto l'ingaggio dell'attuale tecnico del Napoli, si pensa anche all'ingresso di Giuntoli in società ...