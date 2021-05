Cerbiatto a spasso per il centro di Bergamo | recuperato e liberato sul monte Misma

(Di venerdì 14 maggio 2021) Per circa un’ora e mezza, nella mattinata di venerdì 14 maggio, ha girovagato neldi, attirando ovviamente la curiosità di residenti e lavoratori. È l’insolita gita fuoriporta di unche, un po’ spaesato, ha battuto la zona tra parco Suardi, via Verdi, viale Albini e via Masone, dove poi è statodalla Polizia Provinciale, con l’aiuto di un veterinario di Ats. Il giovane cervo, la cui provenienza è al momento sconosciuta, ha concluso la sua corsa all’interno di un box privato di una palazzina, favorendo l’intervento degli agenti: dopo essere stato addormentato, l’animale è stato curato con attenzione dal veterinario, che ha suturato alcuni tagli ed escoriazioni che si era procurato probabilmente scavalcando alcune recinzioni. Terminata la medicazione, il ...

Nel dubbio che unsia stato abbandonato l'invito è avvisare il 112, senza toccarlo. Solo ... Per chi è acon il proprio cane il consiglio è di tenerlo al guinzaglio ed evitare che si ...Il piccologirovagava lungo l'area incolta ed era molto agitato. Si è ferito saltando e cercando di scavalcare la rete metallica dell'area privata, ma con cura e cautela è stato bloccato e ...Belli da vedere, ma assolutamente da non toccare i piccoli "Bambi" che in questi giorni di primavera sono a spasso nei boschi e nei prati. A mettere in guardia escursionisti e turisti ci ha pensato la ...