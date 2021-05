Advertising

LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Al Consiglio dei ministri della settimana prossima, la Lega porterà la richiesta di riaprire: lavo… - ilfoglio_it : Nessuno vuole candidarsi nel centrodestra né a Roma né a Milano. Nessuno che abbia avuto successo nella vita. E’ co… - petergomezblog : Meloni, Salvini, Forza Italia. Centrodestra esiste ancora? - zazoomblog : Centrodestra: Salvini il libro della Meloni? No leggo gli atti giudiziari dei miei processi... - #Centrodestra:… - TV7Benevento : Centrodestra: Salvini, 'il libro della Meloni? No, leggo gli atti giudiziari dei miei processi...'... -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Salvini

la Repubblica

, come scrivo nel libro, ha una grande capacità di interpretare i sentimenti della gente. Io ... Ma la sua scelta non ha scavato un solco nel? Sui candidati alle amministrative c'è ...... guidata da Giancarlo Giorgetti, e di una Lega che gioca a fare l'opposizione con Matteo. ... I giallorossi crescono dello 0,7% con un risultato del 37,6%, mentre ilcala dell'1,1% e ...Tutto bene, insomma. Però come mai molti apprezzano la mossa di Letta ma a suo tempo condivisero l’esclusione dal Salone del Libro dell’editore legato a Casa Pound? Fu una mossa contro il linguaggio d ...Catania, 14 mag. (Adnkronos) - "Se ho comprato il libro della Meloni? No, leggo gli atti giudiziari dei miei processi e sono tanta roba...". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando co ...