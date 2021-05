Cattolica, CdA nomina Croff Presidente e conferma Ferraresi AD (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha proceduto alla verifica dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativavigente e dallo Statuto sociale in capo ai consiglieri neonominati ed ha, pertanto, qualificato tutti gli amministratori come indipendenti, eccetto l’Amministratore Delegato e il consigliere Giulia Staderini. Inoltre, Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le cariche sociali agli amministratori eletti dalla medesima Assemblea. Davide Croff è stato nominato Presidente, Carlo Ferraresi è stato confermato Amministratore Delegato, Camillo Candia è stato nominato Vice Presidente Vicario, Luigi Migliavacca è stato nominato Vice Presidente; Roberto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diAssicurazioni ha proceduto alla verifica dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativavigente e dallo Statuto sociale in capo ai consiglieri neoti ed ha, pertanto, qualificato tutti gli amministratori come indipendenti, eccetto l’Amministratore Delegato e il consigliere Giulia Staderini. Inoltre, Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le cariche sociali agli amministratori eletti dalla medesima Assemblea. Davideè statoto, Carloè statoto Amministratore Delegato, Camillo Candia è statoto ViceVicario, Luigi Migliavacca è statoto Vice; Roberto ...

