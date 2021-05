Catania, Salvini: nessuna denuncia di uso politico della giustizia, ma occorre riformare la magistratura (Di venerdì 14 maggio 2021) Le vicende che hanno visto protagonista Matteo Salvini in conseguenza della sua politica dell'immigrazione (non solo sua ma del governo Conte1) dimostrano che talvolta può fallire l'uso politico della giustizia, da tempo utilizzato dalla sinistra per tentare di far fuori avversari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 maggio 2021) Le vicende che hanno visto protagonista Matteoin conseguenzasua politica dell'immigrazione (non solo sua ma del governo Conte1) dimostrano che talvolta può fallire l'uso, da tempo utilizzato dalla sinistra per tentare di far fuori avversari L'articolo proviene da Firenze Post.

