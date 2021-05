Catania | omicidio Raciti | Speziale e Micale condannati a risarcire 15 milioni

(Di venerdì 14 maggio 2021) Quindicidi risarcimento danni alla Presidenza del consiglio dei ministri e al ministero dell’Interno: è quanto prevede la sentenza emessa dalla terza sezione civile del Tribunale dinei confronti di Antonioe Daniele, i due ultrà rossazzurri, con sentenza passata in giudicato, per l’preterintenzionale dell’ispettore capo Filippo, avvenuto il 2 febbraio del 2007 nel pre-gara di-Palermo. Secondo il Tribunale dii fatti accaduti in occasione del derby siciliano "hanno sicuramente leso l'immagine dello Stato come apparato atto a reprimere e prevenire scontri e tafferugli”.La sentenza condanna al pagamento Danielee Antonino ...

