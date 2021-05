Catania, non si arresta la scia di sangue: ragazzina di 17 anni muore dopo tragico incidente (Di venerdì 14 maggio 2021) Un altro incidente, un’altra giovane vita spezzata. Nella serata di ieri, a Catania, in Sicilia, una ragazzina di 17 anni ha perso la vita dopo un tragico incidente. Come riporta il sito locale NewSicilia, si tratterebbe di un sinistro autonomo. Il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo sbattendo contro il parapetto in cemento. Tragedia a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Un altro, un’altra giovane vita spezzata. Nella serata di ieri, a, in Sicilia, unadi 17ha perso la vitaun. Come riporta il sito locale NewSicilia, si tratterebbe di un sinistro autonomo. Il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo sbattendo contro il parapetto in cemento. Tragedia a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

matteosalvinimi : ??Catania, il giudice ha deciso: NO AL PROCESSO perché il fatto non sussiste! Grazie a chi mi ha sostenuto, vi vogli… - borghi_claudio : NON LUOGO A PROCEDERE PER @matteosalvinimi a Catania. Così oggi sappiamo che ci sono due codici penali, quello di C… - LegaSalvini : #Salvini: Catania, ASSOLTO! No al processo perché il fatto non sussiste!!! Grazie Amici per avermi sostenuto, vi vo… - AdriJuve64 : RT @borghi_claudio: NON LUOGO A PROCEDERE PER @matteosalvinimi a Catania. Così oggi sappiamo che ci sono due codici penali, quello di Catan… - rolandoroccando : RT @pietromancini52: #Catania Auguro una buona e serena giornata a @matteosalvinimi e all’avv.@gbongiorno66 I giudici del “tribunale” Ital… -