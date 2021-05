Castillejo | “Domenica possiamo chiudere il discorso e tornare in Champions League”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 14 maggio 2021) Samu, esterno offensivo del Milan, nel corso di un’intervista a Sky Sport si è soffermato sul momento della squadra. “Abbiamo giocato due partite difficili e ottenuto grandi risultati. Abbiamo giocato benissimo e fatto due grandi vittorie”. Sulla: “Siamo molto vicini, manca ancora un passo e speriamo di farlonel nostro stadio. Nel calcio ci sono le critiche ed è giusto che sia così ma con noi si tende un po’ ad eccedere. Il Milan quando perde due partite è una squadra morta, una squadra che non si rialza, una squadra di giovani. Poi quando invece arrivano i risultati siamo tutti dei fenomeni. Per noiinsarebbe come vincere un trofeo”. Poi conclude: “Fioretto in caso di? Dato che ...