Castelfranco Veneto, incendio alla Stiga: ora paura per la nube di fumo (Di venerdì 14 maggio 2021) Castelfranco Veneto incendio. Brutto risveglio per i residenti del comune in provincia di Treviso, che sono stati sorpresi da un rogo che è divampato nella prima mattinata di oggi, 14 maggio 2021, all'esterno dell'azienda "Stiga" (ex Castelgarden). Attività situata in via del Lavoro, nella zona industriale di Castelfranco Veneto. L'incendio avrebbe avuto origine intorno alle 7.45 di stamani. leggi anche l'articolo —> Biancavilla, tragico schianto per due ragazzi: uno muore sul colpo, l'altro è in gravi condizioni

Ultime Notizie dalla rete : Castelfranco Veneto Castelfranco, incendio alla Stiga. Tecnici Arpav al lavoro Incendio a Castelfranco Veneto, tecnici Arpav al lavoro per gli accertamenti sulla qualità dell'aria. I tecnici di Arpav sono accorsi questa mattina a Castelfranco Veneto (Treviso) dove da qualche ora è in corso ...

Incendio di Castelfranco, Arpav al lavoro Foto Vigili del Fuoco CASTELFRANCO - I tecnici di ARPAV sono accorsi questa mattina a Castelfranco Veneto dove da qualche ora è in corso un incendio all'azienda Stiga , leader nella produzione di attrezzi per giardinaggio. I Vigili del Fuoco sono impegnati per domare e limitare l'...

Incendio alla Stiga, nube di fumo nero: paura tra i residenti TrevisoToday A fuoco il casssone con le batterie, rogo alla Stiga: fiamme visibili a chilometri di distanza CASTELFRANCO - Dalle 7.45 di stamattina i vigili del fuoco di Castelfranco con squadre di supporto da Treviso sono interventute di prima mattina per l'incendio di un cassone ...

A fuoco il cassone con le batterie, rogo alla Stiga: fiamme visibili a chilometri di distanza Dalle 7.45 di stamattina i vigili del fuoco di Castelfranco con squadre di supporto da Treviso sono interventute per l'incendio di ...

