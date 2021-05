Cast e personaggi di Domina su Sky il 14 maggio, Kasia Smutniak è Livia Drusilla: tutti gli episodi già on demand (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Cast e personaggi di Domina su Sky debuttano il 14 maggio con i primi due episodi (qui la recensione dei primi quattro). La serie è incentrata sulla terza moglie di Augusto, Livia Drusilla, la più fidata consigliera politica del marito, che ebbe un ruolo decisivo sulle sorti dell’Impero Romano. Potente e astuta, ambiziosa e carismatica, a renderle giustizia arriva la nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak protagonista. Domina andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Sky Atlantic, per quattro settimane (e on demand per i clienti Sky da più di 3 anni). Domina racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Ildisu Sky debuttano il 14con i primi due(qui la recensione dei primi quattro). La serie è incentrata sulla terza moglie di Augusto,, la più fidata consigliera politica del marito, che ebbe un ruolo decisivo sulle sorti dell’Impero Romano. Potente e astuta, ambiziosa e carismatica, a renderle giustizia arriva la nuova serie Sky Original conprotagonista.andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Sky Atlantic, per quattro settimane (e onper i clienti Sky da più di 3 anni).racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di ...

Advertising

Gaia42781630 : RT @BTSItalia_twt: ?Harper's Bazaar riporta che lo speciale non sarà un nuovo episodio di FRIENDS. Il cast si riunirà, rivedrà il set e con… - jksmysmile_hyyh : RT @BTSItalia_twt: ?Harper's Bazaar riporta che lo speciale non sarà un nuovo episodio di FRIENDS. Il cast si riunirà, rivedrà il set e con… - Alessandrs_ : “Il mistero delle carte di Hemingway” (1990) è il migliore fra gli special di #LupinIII diretti da Osamu Dezaki È… - haystalec : @dilelannister Sì, esatto! Lo hanno detto in più interviste e loro comunque non vestiranno i panni dei personaggi,… - littlebird_ylv : @halsiyeon Amo troppi questo cast e i personaggi non sono pronta alla fine???? best serie -