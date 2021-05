Caso Schwazer | il Tas e Tribunale federale respingono il ricorso | addio Olimpiadi

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Tas ha respinto ilpresentato da Alex. La squalifica ‘sportiva’ resta. LOSANNA (SVIZZERA) – Il Tas ha respinto ilpresentato da Alexper tornare a poter gareggiare dopo l’aaaoluzione da parte della giustizia italiana. Ilsportivo, però, ha dato ragione alla Wada e alla World Athletics e la squalifica sportiva resta. E a pochi giorni da questa notizia è arrivata anche la sentenza delsvizzero. Nessuna riapertura delal sogno Tokyo. Una vera e propria ‘mazzata’ nei confronti del marciatore che ha sperato fino all’ultimo di partire per il Giappone. Svanito il sogno Tokyo Per Alexil sogno Tokyo è svanito. Dopo il Tas, ...

Leggi anche Gramellini:, unstrano: vittime e colpevoli poco furbi La richiesta di archiviazione della Procura di Bolzano I cinque motivi che possono aver portato alla positività ...... ma un'ordinanza del Gip di Bolzano aveva scagionatodalle accuse di doping, puntando il dito contro World Athletics e Wada per delle presunte scorrettezze nella gestione del. E ...Alex Schwazer non sarà a Tokyo 2020. Il Tribunale Federale svizzero non ha infatti concesso la sospensione della squalifica di otto anni che avrebbe permesso al marciatore di tentare la qualificazione ...Svanisce il sogno Tokyo per Schwazer: il Tribunale svizzero dice no alla sospensione della squalifica. Lo apprende la redazione di Sportface.it ...