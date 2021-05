Caso Ciro Grillo, i video e quella telefonata rivelatrice: «Dai, mandali anche a me. Solo io non li ho visti» (Di venerdì 14 maggio 2021) Un’intercettazione agli atti dell’inchiesta della procura di Tempio Pausania nei confronti di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, indagati per stupro di gruppo ai danni di Silvia, una ragazza di 19 anni, ha fatto scoprire ai carabinieri l’esistenza di due video relativi al giorno in cui tutto è accaduto, quelli che secondo Beppe Grillo proverebbero che la giovane era consenziente e che secondo l’accusa mostrerebbero invece gli abusi subiti. «Ma dai. Sono l’unico che non li ha visti» L’episodio è stato ricostruito dal Corriere della Sera e da la Repubblica. È il 9 agosto del 2019 e Capitta, che non sa di essere intercettato, parla al telefono con un ragazzo non identificato. Quest’ultimo gli chiede insistentemente di mandargli i filmati: «Dai, mandameli». ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Un’intercettazione agli atti dell’inchiesta della procura di Tempio Pausania nei confronti di, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, indagati per stupro di gruppo ai danni di Silvia, una ragazza di 19 anni, ha fatto scoprire ai carabinieri l’esistenza di duerelativi al giorno in cui tutto è accaduto, quelli che secondo Beppeproverebbero che la giovane era consenziente e che secondo l’accusa mostrerebbero invece gli abusi subiti. «Ma dai. Sono l’unico che non li ha» L’episodio è stato ricostruito dal Corriere della Sera e da la Repubblica. È il 9 agosto del 2019 e Capitta, che non sa di essere intercettato, parla al telefono con un ragazzo non identificato. Quest’ultimo gli chiede insistentemente di mandargli i filmati: «Dai, mandameli». ...

