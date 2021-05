Cartello pubblicitario | West Hollywood diventa interattivo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Sin dagli anni ’60 con l’acquisto di undipinto a mano, Elektra Records, ha dato il via alla pubblicità su grandini. Questo succedeva lungo la Sunset Boulevard di. Ancora oggi è così ma con uno sguardo al futuro. Come vive iltra passato e futuro? I 2,4 km della

Advertising

6WxVjkfC4Ea8TEC : RT @lucablanco73: quando vidi il cartello pubblicitario 'MD' che faceva pendant con l'albero di giuda mi venne subito l'intuizione della 'M… - lucablanco73 : quando vidi il cartello pubblicitario 'MD' che faceva pendant con l'albero di giuda mi venne subito l'intuizione de… - elisalannaa : RT @spontancircozzi: RAGA IL CARTELLO PUBBLICITARIO MI SEMBRA ABBIA QUESTA SCRITTA URLO E GRIDO - inutile_canzone : RT @spontancircozzi: RAGA IL CARTELLO PUBBLICITARIO MI SEMBRA ABBIA QUESTA SCRITTA URLO E GRIDO - spontancircozzi : RAGA IL CARTELLO PUBBLICITARIO MI SEMBRA ABBIA QUESTA SCRITTA URLO E GRIDO -

Ultime Notizie dalla rete : Cartello pubblicitario

Appia Polis

Un'utilitaria, guidata da una donna di 77 anni , che stava viaggiando in direzione Bergamo, è uscita di strada abbattendo une finendo nel fossato a lato della carreggiata. E' ...... poi in discesa colpo di scena, proprio il campione nazionale svizzero ha perso il controllo della bici sul fondo stradale saponato ed è partito andando a sbattere contro una ...La casa automobilistica statunitense sta studiando un sistema che, attraverso le telecamere, proietti sullo schermo dedicato all'infotainment (e non solo) quel che appare sulla strada. Comprese le pub ...STRADELLA Un cartellone pubblicitario sul museo della fisarmonica “Mariano Dallapè” visibile anche dall’autostrada A21. Lo ha predisposto l’amministrazione comunale per promuovere Stradella come “Citt ...