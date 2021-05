Carmen Russo ed Enzo Paolo Turci denunciati: l’accusa è di sfruttamento! (Di venerdì 14 maggio 2021) La famosa coppia di ballerini denunciata per lavoro irregolare presso il Tribunale da parte dei loro domestici Carmen Russo e Enzo Paolo TurciSi è scatenata una vera e propria bufera attorno ai due ballerini più famosi della televisione. Enzo Paolo Turci e Carmen Russo sono finiti sotto l’occhio del ciclone per aver maltrattato i loro domestici e e per averli pagati in modo irregolare. A denunciarli, proprio quest’ultimi che pare si sono al Tribunale di Trivoli per far scattare i dovuti controlli e ricevere i giusti compensi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Enzo Paolo Turci e Carmen Russo accusati ... Leggi su formatonews (Di venerdì 14 maggio 2021) La famosa coppia di ballerini denunciata per lavoro irregolare presso il Tribunale da parte dei loro domesticiSi è scatenata una vera e propria bufera attorno ai due ballerini più famosi della televisione.sono finiti sotto l’occhio del ciclone per aver maltrattato i loro domestici e e per averli pagati in modo irregolare. A denunciarli, proprio quest’ultimi che pare si sono al Tribunale di Trivoli per far scattare i dovuti controlli e ricevere i giusti compensi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.accusati ...

