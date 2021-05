Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati denunciati dai domestici: “Sfruttati in nero per 2€ l’ora” (Di sabato 15 maggio 2021) Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati querelati da due domestici che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero lavorato nella loro villa per circa 8 mesi rispondendo ad un annuncio su Subito.it. Dalla ricostruzione della denuncia, portata alla luce da Il Fatto, emerge che i due domestici avrebbero avuto come retribuzione circa 700 euro al mese (poi scesi a 500), lavorando 7 giorni su 7 senza ferie e malattia. “Nei calcoli del consulente del lavoro si legge di 4.625 euro per sette mesi e mezzo di lavoro, vale a dire 17,65 euro per ognuno dei 262 giorni lavorati: 2,2 euro l’ora, meno della metà di quanto previsto dai contratti di categoria. Senza busta paga, in contanti”. E ancora: “Per questo motivo al ... Leggi su biccy (Di sabato 15 maggio 2021)edquerelati da dueche, secondo una prima ricostruzione, avrebbero lavorato nella loro villa per circa 8 mesi rispondendo ad un annuncio su Subito.it. Dalla ricostruzione della denuncia, portata alla luce da Il Fatto, emerge che i dueavrebbero avuto come retribuzione circa 700 euro al mese (poi scesi a 500), lavorando 7 giorni su 7 senza ferie e malattia. “Nei calcoli del consulente del lavoro si legge di 4.625 euro per sette mesi e mezzo di lavoro, vale a dire 17,65 euro per ognuno dei 262 giorni lavorati: 2,2 euro, meno della metà di quanto previsto dai contratti di categoria. Senza busta paga, in contanti”. E ancora: “Per questo motivo al ...

