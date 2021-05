Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai loro domestici: “Sfruttati in nero e cacciati di casa” (Di venerdì 14 maggio 2021) Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sarebbero stati denunciati per violenza privata e sfruttamento del lavoro irregolare, ai danni di una coppia che si occupava di curare la loro lussuosa villa circondata dai boschi dell’Agro Veientano, non lontano dal Lago di Bracciano. Il Fatto Quotidiano racconta che la vicenda sarebbe approdata al tribunale di Tivoli in seguito alla denuncia presentata dalla coppia di lavoratori italiani, trasferiti dalla provincia di Mantova a Formello per prestare servizio in casa Russo-Turchi, dopo essere stati sbattuti fuori dai cancelli della residenza, con alle spalle: “Un rapporto di lavoro che in otto mesi, nonostante le promesse, non è mai stato regolarizzato”. Perché ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021)edsarebbero statiper violenza privata e sfruttamento del lavoro irregolare, ai danni di una coppia che si occupava di curare lalussuosa villa circondata dai boschi dell’Agro Veientano, non lontano dal Lago di Bracciano. Il Fatto Quotidiano racconta che la vicenda sarebbe approdata al tribunale di Tivoli in seguito alla denuncia presentata dalla coppia di lavoratori italiani, trasferiti dalla provincia di Mantova a Formello per prestare servizio in, dopo essere stati sbattuti fuori dai cancelli della residenza, con alle spalle: “Un rapporto di lavoro che in otto mesi, nonostante le promesse, non è mai stato regolarizzato”. Perché ...

