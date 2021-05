Carceri | a Salerno donati tablet per videochiamate detenuti

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 14 maggio 2021)al carcere Caputo die destinati all’area colloqui della casa circondariale perche’ possa crearsi, attraverso le, un ponte di comunicazione tra ie le loro famiglie durante la pandemia. Sono dieci in tutto i dispositivi elettronici che entrano nell’istituto salernitano con l’obiettivo di evitare che la sospensione delle relazioni a causa del Covid possa tradursi in un senso di abbandono. Il progetto si chiama ‘Una call per raccontare’, ideato dall’associazione Avantgarde Sport Aps e realizzato anche grazie al contributo della fondazione Carisal e del Rotary ClubPicentia. Consiglia