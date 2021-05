Capannelle | il Tar del Lazio accoglie il ricorso di Hippogroup | ' Il Comune deve valutare la proroga della concessione'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Capannelle Tar

AGIMEG

Hippogroup -, non finisce qui. Ildel Lazio infatti ha riaperto la questione della concessione affidata alla società per la gestione dell'Ippodromo romano. È stato accolto il ricorso presentato ...Hippogroup -, non finisce qui. Ildel Lazio infatti ha riaperto la questione della concessione affidata alla società per la gestione dell'Ippodromo romano. È stato accolto il ricorso presentato ...Hippogroup-Capannelle, non finisce qui. Il Tar del Lazio infatti ha riaperto la questione della concessione affidata alla società per la gestione dell'Ippodromo romano.Il Tar Lazio accoglie in parte il ricorso intentato dalla Hippogroup per la proroga della gestione dell'ippodromo delle Capannelle di Roma, obbliga infatti il Comune a riesaminare nuovamente la r ...