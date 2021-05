Cani avvelenati, la Lega Nazionale per la Difesa: “Nessuno sa, nessuno parla. È vergognoso” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Ancora una volta un post, da parte degli attivisti della Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Benevento, per denunciare quanto, ancora, sta accadendo a Montesarchio: due Cani sono stati avvelenati nei giorni scorsi. I due amici a 4 zampe erano dei randagi, vittime ancora una volta della strada e della brutalità dell’essere umano. Un cane è stato rinvenuto già cadavere in Via Cervinara, mentre l’altro animale è stato trovato agonizzante in preda a convulsioni da avvelenamento. Per quest’ultimo le cure sono state affidate ai medici dell’Asl Veterinaria, ma le condizioni dell’animale, che sta combattendo per sopravvivere, ancora non sono disponibili. “Dopo la strage di randagi che si è consumata tra marzo e aprile, due giorni fa – si legge ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Ancora una volta un post, da parte degli attivisti dellaper ladel Cane – Sezione di Benevento, per denunciare quanto, ancora, sta accadendo a Montesarchio: duesono statinei giorni scorsi. I due amici a 4 zampe erano dei randagi, vittime ancora una volta della strada e della brutalità dell’essere umano. Un cane è stato rinvenuto già cadavere in Via Cervinara, mentre l’altro animale è stato trovato agonizzante in preda a convulsioni da avvelenamento. Per quest’ultimo le cure sono state affidate ai medici dell’Asl Veterinaria, ma le condizioni dell’animale, che sta combattendo per sopravvivere, ancora non sono disponibili. “Dopo la strage di randagi che si è consumata tra marzo e aprile, due giorni fa – si legge ...

