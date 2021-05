Campionato italiano moto d’acqua: per Michele Cadei nuova avventura su Yamaha (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo la lunga pausa forzata, causa pandemia, il Campionato italiano di moto d’acqua 2021 è pronto a riaccendere i motori. Lo farà con due intensi giorni di gare sabato 15 e domenica 16 maggio, durante i quali i più agguerriti centauri si sfideranno nelle acque di Catania sulle quali si affaccia la spiaggia della Cucaracha. Tra loro ci sarà anche il bergamasco Michele Cadei che dopo dieci anni con la scuderia Kawasaki farà il suo esordio in sella a una Yamaha turbo 1800 cc., con la quale proverà a regalarsi una nuova stagione di vittorie. “L’adrenalina che ho in corpo è tanta e mi ha permesso di non smettere di allenarmi mai in questi mesi – spiega Michele Cadei – e ora è tutta concentrata sulla mia ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo la lunga pausa forzata, causa pandemia, ildi2021 è pronto a riaccendere iri. Lo farà con due intensi giorni di gare sabato 15 e domenica 16 maggio, durante i quali i più agguerriti centauri si sfideranno nelle acque di Catania sulle quali si affaccia la spiaggia della Cucaracha. Tra loro ci sarà anche il bergamascoche dopo dieci anni con la scuderia Kawasaki farà il suo esordio in sella a unaturbo 1800 cc., con la quale proverà a regalarsi unastagione di vittorie. “L’adrenalina che ho in corpo è tanta e mi ha permesso di non smettere di allenarmi mai in questi mesi – spiega– e ora è tutta concentrata sulla mia ...

Advertising

pisto_gol : Mister Conte vs El Toro per il campionato italiano dei pesi mesi?? - toyota_italia : Pronta ad accendere le emozioni! Ecco la livrea della GR Yaris protagonista del GR Yaris Rally Cup, il primo campi… - OptaPaolo : 200 - Le panchine in Serie A per Antonio Conte: è l’allenatore con più successi nelle prime 200 gare nel massimo ca… - saragopizzuto : RT @pisto_gol: Mister Conte vs El Toro per il campionato italiano dei pesi mesi?? - Sudestonlineit : Sara Fiume dopo aver disputato un ottimo campionato regionale Gold di categoria A1 conquista il pass per il campion… -