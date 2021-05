Campionato italiano di Sitting femminile: in gara il Dream Volley Pisa (Di venerdì 14 maggio 2021) Lo sport va avanti anche in tempo di pandemia a tutti i livelli. Al CONI è in programma il quarto Campionato italiano di Sitting Volley femminile (senza pubblico) da venerdì 14 a domenica 16. La città di Pisa partecipa con la società sportiva Dream Volley con la quale ha già vinto i tre titoli precedenti. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 14 maggio 2021) Lo sport va avanti anche in tempo di pandemia a tutti i livelli. Al CONI è in programma il quartodi(senza pubblico) da venerdì 14 a domenica 16. La città dipartecipa con la società sportivacon la quale ha già vinto i tre titoli precedenti.

