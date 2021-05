Campania, scatta l’allerta meteo: tornano pioggia e temporali nel weekend. Tutte le zone interessate (Di venerdì 14 maggio 2021) Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo per piogge e temporali valevole dalle 20 di stasera e fino alle 12 di domani, sabato 15 maggio. I temporali potrebbero essere accompagnati da grandine e fulmini. Le zone interessate sono: Piana Campana, Napoli, Isole, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Torna il maltempo in. La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allertadi colore giallo per piogge evalevole dalle 20 di stasera e fino alle 12 di domani, sabato 15 maggio. Ipotrebbero essere accompagnati da grandine e fulmini. Lesono: Piana Campana, Napoli, Isole, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo, piogge in Campania: da stasera scatta allerta - SkyTG24 : Maltempo, piogge in Campania: da stasera scatta allerta - zazoomblog : Campania centri commerciali: domani scatta la chiusura per protesta - #Campania #centri #commerciali: - puntodilucesca1 : Covid in Campania, allarme De Luca: «La movida incontrollata mi terrorizza» Ma come mai non scatta l'arresto De Lu… - ElVengadorDelF5 : RT @tempoweb: Razzo cinese, la nuova previsione per l'Italia. E a Palermo scatta il lockdown... #razzocinese #lungamarcia #roma #campania #… -