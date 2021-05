Campania, il bollettino Covid: 1.118 positivi, tasso al 6,3% (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno su positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.118, di cui 412 con sintomi e 706 asintomatici, a fronte di 17.687 tamponi processati. Si registrano 24 nuovi deceduti, di cui 19 morti negli ultimi due giorni e 5 morti in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono 1.893. La situazione posti letto: 102 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.247 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno su, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.118, di cui 412 con sintomi e 706 asintomatici, a fronte di 17.687 tamponi processati. Si registrano 24 nuovi deceduti, di cui 19 morti negli ultimi due giorni e 5 morti in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono 1.893. La situazione posti letto: 102 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.247 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160. L'articolo ilNapolista.

Advertising

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, sabato #15maggio, in Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. ? L'allerta meteo-idro ti… - CovidShop : Tamponi: +298.186 Testati: +92.015 Molecolari: +164.940 Rapidi: +133.246 Tamponi: 2.5% (-0.3) Testati: 8.2% (-0.2)… - napolista : Oltre 17 mila tamponi processati, il rapporto resta stabile. 24 nuovi decessi, le persone guarite sono 1.893 - cn1926it : #Coronavirus, il #bollettino della Regione #Campania di oggi 14 maggio - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid, contagio stabile in Campania e terapie intensive in calo - -