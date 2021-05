Calhanoglu Juventus, blitz decisivo di Paratici: cosa manca alla chiusura (Di venerdì 14 maggio 2021) Calhanoglu Juventus – blitz di Paratici. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dell’interessamento della Juventus per Calhanoglu. I bianconeri sarebbero vicini al colpo a parametro zero, avendo messo sul piatto una cifra vicina ai 5 milioni di euro: offerta assolutamente allettante per il calciatore turco, che sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi bianconera. Calhanoglu Juventus, possibile colpo a zero A riferirlo è calciomercato.com: ci sarebbe, però, una variabile che potrebbe alla lunga risultare determinante. Nel caso in cui il Milan dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, Maldini avrebbe il via libera per alzare l’offerta per il calciatore, e arrivare a 4 ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 14 maggio 2021)di. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dell’interessamento dellaper. I bianconeri sarebbero vicini al colpo a parametro zero, avendo messo sul piatto una cifra vicina ai 5 milioni di euro: offerta assolutamente allettante per il calciatore turco, che sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi bianconera., possibile colpo a zero A riferirlo è calciomercato.com: ci sarebbe, però, una variabile che potrebbelunga risultare determinante. Nel caso in cui il Milan dovesse qualificarsiprossima edizione della Champions League, Maldini avrebbe il via libera per alzare l’offerta per il calciatore, e arrivare a 4 ...

Advertising

jgard_ : RT @86_longo: ?? La #Juventus ha accelerato per #Calhanoglu, intesa vicina: tutti i dettagli su @cmdotcom con @Ngoppejammeja - Berto16CE : Se le voci sono vere, è l'ennesima stronzata di mercato a centrocampo. NO A CALHANOGLU. Non sono questi i calciator… - gigipoletti : Quindi si liberano di #Calhanoglu sbolognandolo a #Paratici per puntare #depaul . Chapeau #maldini . #Juventus - gigipoletti : Milan felice di cedere #Calhanoglu perché così indebolisce una rivale?????? #juventus #Paratici Poi a zero sono i col… - jmatanza7 : RT @86_longo: ?? La #Juventus ha accelerato per #Calhanoglu, intesa vicina: tutti i dettagli su @cmdotcom con @Ngoppejammeja -