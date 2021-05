Calendario delle riaperture: anticipi per la ripartenza (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Calendario delle riaperture cambia. Ulteriori allentamenti sono previsti già da sabato 15 maggio. Calendario delle riaperture: scopri le date per la ripartenza di piscine, ristoranti e matrimoni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilcambia. Ulteriori allentamenti sono previsti già da sabato 15 maggio.: scopri le date per ladi piscine, ristoranti e matrimoni su Notizie.it.

Advertising

Alberto_Cirio : ???? ++ AGGIORNAMENTO VACCINI CONTRO IL COVID-19 Vi ricordo il calendario delle prossime adesioni. - AnnaCB7 : RT @RegLiguria: ? VACCINAZIONE ANTI-COVID, CALENDARIO DELLE PROSSIME PRENOTAZIONI ? FASCIA 50-54 ?? da martedì 18 maggio ? FASCIA 45-49 ??… - AFAntoAnt : RT @canaledieci: Definito il calendario degli appuntamenti per pulire le coste del Litorale Laziale. WWF Litorale Laziale invita i cittadin… - infoiteconomia : Vaccino in farmacia, nel Lazio si parte i primi di giugno. Il calendario delle regioni - canaledieci : Definito il calendario degli appuntamenti per pulire le coste del Litorale Laziale. WWF Litorale Laziale invita i c… -