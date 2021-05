Calciomercato Juventus | Paratici lavora ad un doppio ritorno

(Di venerdì 14 maggio 2021) I bianconeri tentano di riportare a Torino Miralem Pjanic e Moise Kean In casasono giorni decisivi per capire il futuro della squadra allenata da Andrea Pirlo in vista della prossima stagione: nel frattempo, però, Fabiosarebbe già a lavoro per la prossima sessione di. La Vecchia Signora strebbe pensando a due importanti rinnovi, uno a centrocampo ed uno in attacco. Il primo, secondo quanto riferito da Sport, riguarderebbe Miralem Pjanic, passato soltanto un anno fa al Barcellona in ambito dello scambio con Arthur. Il bonisaco, dunque, potrebbe tornare a Torino, con l’uruguayano Rodrigo Bentancur che potrebbe finire in Spagna. Blaugrana eche potrebbero essere protagonisti anche di un altro scambio, con Weston McKennie che andrebbe al Barcellona e Ousmane Dembelè in ...

Advertising

gilnar76 : Diffidati #Juve con l’Inter: f ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - FSabathier : RT @cmdotcom: Douglas Costa-#Gremio, tutti i dettagli dell'accordo. La posizione della #Juventus sugli 11 milioni... - infoitsport : Calciomercato Juventus, affare a Londra | Soldi e scambio: i dettagli - infoitcultura : Calciomercato Juventus, addio Buffon | “Aggancio con Totti” - MondoPrimavera : In arrivo un difensore francese ???? in casa Juventus? #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... più l'allenatore, secondo i voti degli inviati di.com MUSSO (Udinese) 4,5 Ne prende ... Montaldo per Sampdoria - Spezia, Bedogni e Balice per Sassuolo -, Piva e Longo per Torino -...... ora al Bayern, potrebbe rescindere a breve il contratto per accasarsi in una nuova squadra Douglas Costa è sempre più vicino al Gremio: l'esterno brasiliano della, in questa stagione in ...(Calcio News 24) l campionato del Milan è da 9 in pagella perché sta raggiungendo un risultato straordinario, la Champions , in considerazione di un organico pieno di giovani. Probabilmente ...Coppa Italia prima della Serie A? L’ultima idea della Lega per la ripresa. Coppa Italia prima della Serie A? L’ultima idea della Lega per la ripresa della stagione. Juve attes ...