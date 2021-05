Calciomercato Juventus, Paratici lavora ad un doppio ritorno (Di venerdì 14 maggio 2021) I bianconeri tentano di riportare a Torino Miralem Pjanic e Moise Kean In casa Juventus sono giorni decisivi per capire il futuro della squadra allenata da Andrea Pirlo in vista della prossima stagione: nel frattempo, però, Fabio Paratici sarebbe già a lavoro per la prossima sessione di Calciomercato. La Vecchia Signora strebbe pensando a due importanti rinnovi, uno a centrocampo ed uno in attacco. Il primo, secondo quanto riferito da Sport, riguarderebbe Miralem Pjanic, passato soltanto un anno fa al Barcellona in ambito dello scambio con Arthur. Il bonisaco, dunque, potrebbe tornare a Torino, con l’uruguayano Rodrigo Bentancur che potrebbe finire in Spagna. Blaugrana e Juventus che potrebbero essere protagonisti anche di un altro scambio, con Weston McKennie che andrebbe al Barcellona e Ousmane Dembelè in ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 14 maggio 2021) I bianconeri tentano di riportare a Torino Miralem Pjanic e Moise Kean In casasono giorni decisivi per capire il futuro della squadra allenata da Andrea Pirlo in vista della prossima stagione: nel frattempo, però, Fabiosarebbe già a lavoro per la prossima sessione di. La Vecchia Signora strebbe pensando a due importanti rinnovi, uno a centrocampo ed uno in attacco. Il primo, secondo quanto riferito da Sport, riguarderebbe Miralem Pjanic, passato soltanto un anno fa al Barcellona in ambito dello scambio con Arthur. Il bonisaco, dunque, potrebbe tornare a Torino, con l’uruguayano Rodrigo Bentancur che potrebbe finire in Spagna. Blaugrana eche potrebbero essere protagonisti anche di un altro scambio, con Weston McKennie che andrebbe al Barcellona e Ousmane Dembelè in ...

