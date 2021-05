Calcio femminile | Serie A 2021 | la 21ª giornata Sassuolo-Milan vale il secondo posto | per la Juventus passerella a Roma

(Di venerdì 14 maggio 2021) Siamo ormai alle battute finali dellaA 2020-di: tra domani e domenica si disputerà la ventunesimadel massimo campionato italiano. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Il turno si aprirà domani alle ore 12.30 con il big match tra. Sarà uno scontro diretto per ilcheanche la qualificazione alla prossima Champions League: le rossonere, sconfitte dalla Fiorentina domenica scorsa, hanno visto ridursi il vantaggio sulle neroverdi a soli 3 punti ma chiuderebbero la pratica anche solo con un pareggio. Alle ore 15.00 andrà in scena il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, match cheil quinto ...

FIGCfemminile : Tutto il mondo del calcio femminile italiano rivolge un grande in bocca al lupo a Maria #Marotta, prima arbitra a d… - Gazzetta_it : C’è una Signora che sa solo vincere, 20 successi su 20: Juve Women, 4° scudetto di fila - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Calcio femminile: Serie A, Sassuolo-Milan e Roma-Juventus su Sky Sport - apetrazzuolo : Calcio femminile: Serie A, Sassuolo-Milan e Roma-Juventus su Sky Sport - napolimagazine : Calcio femminile: Serie A, Sassuolo-Milan e Roma-Juventus su Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile

Dai campi della Serie A al corso per il patentino Uefa B/A, i campioni del nostro calcio si sono riuniti in aula: tra scherzi e risate, l'ex Juve ci porta a lezione con lui ...In casa Gelbison Femminile a parlare nei giorni scorsi è stata Stefania Palumbo, mentre salutano Elisabetta D'Isabella e Gaia Cioffi ...