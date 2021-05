(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il derby èunoci si gioca la superiorità cittadina”. Queste le parole di Giancarlo De, ex giocatore della Roma, all’Adnkronos, alla vigilia del derby di domani sera. “La Lazio si gioca un po’ di più – ha proseguito De– ma nell’ambiente della Roma da quando si è saputo dil’eccitazione è nell’aria, quasi come sesse l’ambientea distanza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: De Sisti, 'derby è sempre uno spettacolo, Mourinho motiva anche a distanza'... - Calcio_Casteddu : ESCLUSIVA - #DeSisti: 'Tattica giocherà ruolo decisivo' - #CalcioCasteddu #CagliariFiorentina - GianniGolini : 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Premio Azzurri Roma Sud ? Giacomo Losi Calcio Azzurro Capitano Luciano Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sisti

Metro

...d'Italia dele della Nazionale'. Poi, in date e location ancora da definire (ma già si parla del ritorno dell'arena già allestita lo scorso anno al Varco sul mare) Giancarlo 'Picchio' De...Mourinho nuovo allenatore Roma/ De: "Con lui i tifosi sognano!" (esclusiva) Intanto, a Sky ... Il portoghese, che è uno degli allenatori più vincenti nella storia delcon 25 titoli da ...Grande protagonista del calcio italiano come giocatore e tecnico, Giancarlo De Sisti presenta Cagliari-Fiorentina in esclusiva per calciocasteddu.it Nato a Roma nel 1943, Giancarlo De Sisti ha attrav ...Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 36^ Giornata di Serie A che inizierà con la gara del Maradona tra Napoli e Udinese Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri C ...