Calabria, nuovo sopralluogo di Spirlì a Villa Bianca: "pronti 15 posti Covid, arriveremo a 100" [VIDEO] (Di venerdì 14 maggio 2021) Calabria, il presidente della Regione è tornato nella struttura per seguire lo stato dei lavori: "pronti 15 posti Covid, arriveremo a 100" "Questo ospedale sarà attrezzato con 100 posti letto Covid. Questo è quello che abbiamo detto e questo sarà". È quanto ha affermato il presidente della Regione, Nino Spirlì, al termine del nuovo sopralluogo, avvenuto questa mattina, nella struttura sanitaria "Villa Bianca" di Catanzaro, individuata dalla Regione come centro Covid del capoluogo. Spirlì, accompagnato dal commissario dell'Azienda ospedaliera "Mater Domini", Giuseppe Giuliano, ha preso personalmente atto dello stato dei lavori di trasformazione ...

