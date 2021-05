Calabria, le mamme dei bambini autistici hanno incontrato Spirlì: “risolveremo il problema dei rimborsi” [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 14 maggio 2021) FOTO Attilio Morabito FOTO Attilio Morabito / Calabria: riunione in Cittadella con i genitori che chiedono il riconoscimento delle spese sostenute per le terapie. Il presidente: “risolveremo il problema”. La Regione ha avviato l’iter per le nuove linee guida “Le porte di questo palazzo sono aperte per tutte le persone che hanno bisogno di una mano d’aiuto e, in particolar modo, per chi soffre di autismo”. È quanto dichiara il presidente della Regione, Nino Spirlì, al termine di una riunione con alcuni genitori di bambini autistici che da tempo chiedono il riconoscimento dei rimborsi spese per le terapie che i figli sono costretti a seguire in strutture private della Calabria. ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021)Attilio MorabitoAttilio Morabito /: riunione in Cittadella con i genitori che chiedono il riconoscimento delle spese sostenute per le terapie. Il presidente: “il”. La Regione ha avviato l’iter per le nuove linee guida “Le porte di questo palazzo sono aperte per tutte le persone chebisogno di una mano d’aiuto e, in particolar modo, per chi soffre di autismo”. È quanto dichiara il presidente della Regione, Nino, al termine di una riunione con alcuni genitori diche da tempo chiedono il riconoscimento deispese per le terapie che i figli sono costretti a seguire in strutture private della. ...

