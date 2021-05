Cafu | un terzino leggendario | dallo scandalo passaporti ai debiti milionari fino alla tragica morte del figlio

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 maggio 2021) Marcos Evangelista de Moraes, meglio noto come. Ilbrasiliano ha vestito le maglie di Nacional-SP, Portuguesa, Itaquaquecetuba, San Paolo, Real Saragozza, Palmeiras, Roma e Milan. In carriera ha vinto tutto: due Coppe Intercontinentali, una Coppa delle Coppe, due Supercoppe Europee, una Champions League e una Coppa del mondo per club. È primatista assoluto di presenze con la maglia della nazionale brasiliana, con la quale si è laureato campione del mondo nel 1994 e nel 2002. Ha vinto due volte la Copa America e una volta la Confederations Cup. E’ l’unico giocatore nella storia del calcio ad aver disputato consecutivamente tre finali del campionati del mondo. Nel 1994 è stato nominato calciatore dell’anno. Ha scelto il soprannome di, in onore dell’ala brasilianaringa, ...