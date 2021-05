‘Buongiorno, mamma’: ecco la storia vera da cui è tratta la fiction (Di venerdì 14 maggio 2021) La fiction di Canale 5 ‘Buongiorno, mamma’ è ispirata da una storia vera, quella di Angela Moroni e del marito Nazzareno. Capita spesso che film, serie TV e fiction non siano solamente il frutto della fantasia di qualche sceneggiatore ma che siano ispirate da storie vere e fatti realmente accaduti. E’ il caso questo anche di Buongiorno, mamma, la fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova. La storia da cui è tratta è quella di Angela Moroni che, per 29 anni, è stata in coma e a prendersi cura di lei è stato il marito Nazzareno, oltre che le cinque figlie. Buongiorno, mamma: la storia vera “Angela è stata un dono, un privilegio. Si sentì male all’improvviso, la situazione precipitò” ha ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladi Canale 5è ispirata da una, quella di Angela Moroni e del marito Nazzareno. Capita spesso che film, serie TV enon siano solamente il frutto della fantasia di qualche sceneggiatore ma che siano ispirate da storie vere e fatti realmente accaduti. E’ il caso questo anche di Buongiorno, mamma, ladi Canale 5 con protagonista Raoul Bova. Lada cui èè quella di Angela Moroni che, per 29 anni, è stata in coma e a prendersi cura di lei è stato il marito Nazzareno, oltre che le cinque figlie. Buongiorno, mamma: la“Angela è stata un dono, un privilegio. Si sentì male all’improvviso, la situazione precipitò” ha ...

Advertising

RT_PROCLUB : RT @Ft10Legend: Buongiorno amici amici e poi te rubano la bici ma dio ca... vi dico che continuo con la mia squadra e i miei ragazzi rifiut… - ferrarisergio4 : RT @Isabella00089: 'Voi sarete tenuti in grembo, allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia riceverete le carezze più belle… - isneverthefall : Buongiorno booktwt oggi c'è una polemica sui libri (mamma mia che strano signora mia) e per la prima volta io non c… - omer_danior : @Gio738 Buongiorno bello, buona giornata e saluta alla tua mamma ???????? - ferrarisergio4 : RT @MariaVarola: @ferrarisergio4 Buongiorno Sergio a te e mamma. -