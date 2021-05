Buone notizie da TikTok, eliminati 500mila account di under 14 italiani (Di venerdì 14 maggio 2021) Ma come ve lo deve dire TikTok? Se avete meno di 14 anni non vi potete iscrivere. E anche se vi sembrerà di averlo fatto (perché, diciamoci la verità, che ci vuole a inserire una data di nascita falsa per fingersi maggiorenni?), sappiate che è una cosa del tutto illusoria e provvisoria. Prima o poi vi scoprirà. Esattamente come ha fatto con i 500mila account italiani che sono stati rimossi dalla piattaforma poiché violavano le regole del servizio. Un servizio che ha una norma di ferro incisa a caratteri cubitali: i minori di 14 anni non possono avere un account su TikTok. LEGGI ANCHE > Il problema non sono le challenge, il problema è che se hai 10 anni non puoi iscriverti a TikTok account rimossi TikTok, sono ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 maggio 2021) Ma come ve lo deve dire? Se avete meno di 14 anni non vi potete iscrivere. E anche se vi sembrerà di averlo fatto (perché, diciamoci la verità, che ci vuole a inserire una data di nascita falsa per fingersi maggiorenni?), sappiate che è una cosa del tutto illusoria e provvisoria. Prima o poi vi scoprirà. Esattamente come ha fatto con iche sono stati rimossi dalla piattaforma poiché violavano le regole del servizio. Un servizio che ha una norma di ferro incisa a caratteri cubitali: i minori di 14 anni non possono avere unsu. LEGGI ANCHE > Il problema non sono le challenge, il problema è che se hai 10 anni non puoi iscriverti arimossi, sono ...

