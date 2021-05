Buon compleanno Daniele Galloppa |  Gabriele Ferrieri | Tania Cagnotto…

(Di sabato 15 maggio 2021) …Vincenzo Onorato, Madeleine Albright, Umberto Quadrino, Brian Eno, Mario Guarnera, Chazz Palminteri, Mike Oldfield, Dario Baldan Bembo, Franco Selvaggi, Cecilia Malmstrom, Giorgio Mastrota, Fabrizio Provitali, Ernesto Tomasini, Roberto Gammino, Viola Valli, Flavio Montrucchio, André Dias, Patrice Evra, Regina Orioli, Carolina Felline, Arturo Scotto, Daniela Reina… Oggi 15 maggio compiono gli anni: Pasquale Laurito, giornalista; Gabriele, Presidente ANGI; Valerio Ampollini, ex calciatore; Enzo Bartocci, politico; Rosetta Loy, scrittrice; Vincenzo Lorenzelli, chimico, ex nuotatore, accademico; Anna Maria Alberghetti, soprano, attrice; Dino de Zordo, saltatore con sci; Madeleine Albright, politica; Roberto Tirelli, scultore; Giuliano Fortunato, ex calciatore; Marcello Morandini, architetto, scultore, designer; Gianfranco Volpato, ex calciatore; Pietro ...

Advertising

juventusfc : Tantissimi auguri di buon compleanno a Stefano Tacconi! ?????? #ForzaJuve - juventusfc : Buon compleanno, Zdenek Grygera ???? #ForzaJuve - teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Nadine Sierra, che qui interpreta, diretta dal Maestro James Conlon 'Je veux vivre dans le revê… - LoryMice : @MartinaZoev Buon compleanno ?? - marcellosanfili : RT @marcellosanfili: ????Fantastica e Top.. @lapinella ???? Buon Compleanno #Lucebyalessiamarcuzzi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Money.it

Pochi giorni fa, Lisa Kudrow ha fatto gli auguri dia suo figlio attraverso il suo profilo Instagram e ha condiviso qualche foto insieme a lui in occasione di una videochiamata su ...Leggi anchea Lamborghini Miura SV che compie 50 anni 15 aprile 2021 La dimensione è il punto cardine In questa direzione è però sempre più evidente che la dimensione aziendale ...Dopo L'inganno (2017) con il quale Sofia Coppola ha vinto, seconda donna della storia, il premio alla migliore regia al Festival di Cannes la regista ha atteso più di due anni per girare il suo o ...Massimo Volta, ex difensore della Sampdoria, spegne oggi 34 candeline: ecco gli auguri del club blucerchiato – VIDEO Massimo Volta, ex difensore della Sampdoria, spegne oggi 34 candeline. Il centrale ...