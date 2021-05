Buffon: c’è la Roma dopo la Juventus? Mourinho ci pensa (Di venerdì 14 maggio 2021) Buffon: c’è la Roma dopo la Juventus? Mourinho lo vedrebbe bene a difendere la porta della sua Roma. Gianluigi Buffon (Getty Images)Vi sono i giocatori normali, quelli bravi, i bravissimi, i grandi giocatori, i grandissimi giocatori ed i fuoriclasse, che nell’intera storia del calcio non possono essere più di una trentina. Vi è, poi, un’altra categoria che si potrebbe definire così come vengono denominate le durissime vette da scalare nei grandi giri ciclistici, ovvero Hors Catégorie. Gianluigi Buffon da Massa Carrara, classe 1978, appartiene alla Hors Catégorie. Qualche giorno fa ha annunciato che la sua lunga storia sportiva con la Juventus si sarebbe chiusa il 30 giugno 2021. Una fedeltà assoluta, cementata dalla ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 maggio 2021): c’è lalalo vedrebbe bene a difendere la porta della sua. Gianluigi(Getty Images)Vi sono i giocatori normali, quelli bravi, i bravissimi, i grandi giocatori, i grandissimi giocatori ed i fuoriclasse, che nell’intera storia del calcio non possono essere più di una trentina. Vi è, poi, un’altra categoria che si potrebbe definire così come vengono denominate le durissime vette da scalare nei grandi giri ciclistici, ovvero Hors Catégorie. Gianluigida Massa Carrara, classe 1978, appartiene alla Hors Catégorie. Qualche giorno fa ha annunciato che la sua lunga storia sportiva con lasi sarebbe chiusa il 30 giugno 2021. Una fedeltà assoluta, cementata dalla ...

