Brutte notizie per la Fiorentina, Dragowski non recupera: contro il Napoli in porta ci sarà Terracciano (Di venerdì 14 maggio 2021) Si avvicina il match tra Fiorentina e Napoli, gara decisiva per il futuro del campionato dei partenopei, ancora alla rincorsa di un posto nella prossima Champions League. Ad affrontare il Napoli – riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – non ci sarà il portiere titolare dei viola, Dragowski. Al suo posto giocherà il portiere di riserva, Pietro Terracciano. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 maggio 2021) Si avvicina il match tra, gara decisiva per il futuro del campionato dei partenopei, ancora alla rincorsa di un posto nella prossima Champions League. Ad affrontare il– ril’edizione odierna del Corriere dello Sport – non ciil portiere titolare dei viola,. Al suo posto giocherà il portiere di riserva, Pietro

Advertising

AndyBotturi : RT @svoltaonline: Da #Israele stanno arrivando (brutte) notizie di ogni genere. Per questo dobbiamo fare ordine e capire qual è il modo giu… - drunkofweasleys : Berlusc0ni ancora vivo, perché oggi solo brutte notizie dovevano arrivare - fedeerr : @LucaBilla leggo brutte notizie su Berlusconi - Paroladeltifoso : Brutte notizie in casa Madrid, un calciatore si trova in isolamento - dl8sandra : @Lucrezi97533276 No, ti prego..basta brutte notizie oggi -