Brozovic sgancia la bomba | la strana esultanza con Barella e Sensi

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nella gara della 36ª giornata di Serie A l'Inter batte la Roma per 3 - 1. In gol per i nerazzurri, Vecino e Lukaku. Proprio il croato, dopo la rete segnata, ha dato vita a una...

InterClubIndia : RT @fcin1908it: VIDEO / Inter-Roma, Brozovic segna e sgancia la bomba: le immagini dell’esultanza epic - fcin1908it : VIDEO / Inter-Roma, Brozovic segna e sgancia la bomba: le immagini dell’esultanza epic - MTibete : @cippiriddu “Brozovic sgancia la bomba” Guerriglia interna all’Inter - lollo_interista : Brozovic che sgancia la bomba, ma di cosa stiamo parlando. È davvero un non pensante ?? -

Nella gara della 36ª giornata di Serie A l'Inter batte la Roma per 3 - 1. In gol per i nerazzurri, Vecino e Lukaku. Proprio il croato, dopo la rete segnata, ha dato vita a una strana esultanza "esplosiva", con l'aiuto di Barella e Sensi. Guarda il video... anche quando sisu Osimhen trova qualche buon anticipo de Vrij 6.5 - Sfortunato, ma anche ... Solito infaticabile lavoro6 - Meno lucido nella gestione del pallone in uscita rispetto ...