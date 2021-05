“Bravo papà” Emma Torre | che a undici anni ha già trovato le parole per tutto

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 maggio 2021) Cara Annalena, ho visto la serata dei David in televisione per caso e stavo per spegnere quando ho visto quella bambina bionda alzarsi e prendere la mano di sua madre e salire sul palco. La figlia di Mattia, ha ricevuto il premio per la miglior sceneggiatura di un film scritto dal padre che non ha fatto in tempo a vedere il film realizzato. Sono rimasta sbalordita e commossa da quella forza, da quellesemplici, dal fatto che non si è mai fermata fino alla fine, fino a “”. Hanno inquadrato Valerio Mastandrea, amico di tutta la famiglia, che piangeva sotto la mascherina.o dodici, ho letto e poi ho letto le interviste alla madre, ostetrica, profondissima, e le ho ammirate ancora di più. C’è anche un fratellino piccolo che cresce ...